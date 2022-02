Die Berufsbildenden Schulen „Wema“ laden in Aschersleben zum Tag der offenen Berufsschultür ein

Sozialassistenz und Wirtschaft stehen dabei in diesem Jahr im Mittelpunkt.

Die BBS "Wema" öffnen in Aschersleben für Interessierte ihre Türen.

Aschersleben/MZ - Die Berufsbildenden Schulen „Wema“ des Salzlandkreises öffnen am Standort Aschersleben am Freitag, 25. Februar, ihre Türen, um Interessierten die Angebote der beruflichen Bildung vorzustellen. Jugendliche und ihre Eltern können den Tag von 16 bis 18 Uhr nutzen, informiert Lieven Götzel, der in der BBS für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

„Neben Informationsvorträgen zur Berufsfachschule Sozialassistenz und Berufsfachschule Wirtschaft stehen die Kollegen der unterschiedlichen Bildungsgänge für Nachfragen zur Verfügung“, erklärt Götzel. Zudem wird über das Berufsvorbereitungsjahr informiert. Laut Götzel handelt es sich um eine 3G-Veranstaltung. Tests seien vor Ort erhältlich.

Über Fachoberschule und berufliches Gymnasium wird dann am 4. März von 17 bis 21 Uhr am Standort Staßfurt informiert. Der Ascherslebener Standort der BBS befindet sich in der Magdeburger Straße 22.