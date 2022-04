Der Naturschutzbund zählt wieder Vögel und braucht dafür rund um Aschersleben fleißige Helfer

Viele Eichelhäher sind derzeit in der Region unterwegs. Auch am Futterhäuschen sind sie zu entdecken.

Aschersleben/Seeland/MZ - Leif Miller ist sich da ganz sicher: In den nächsten Tagen, wenn der Naturschutzbund (Nabu) zu seiner inzwischen zwölften „Stunde der Wintervögel“ aufruft, wird es an den heimischen Futterhäuschen eine Menge zu sehen geben. „Vögel kommen häufiger auf Nahrungssuche in unsere Gärten, wenn das Angebot in den Wäldern knapp ist“, weiß der Nabu-Bundesgeschäftsführer nämlich. Die Experten hatten in den vergangenen Wochen zahlreiche Eichelhäher, Ringeltauben und Bergfinken ausgemacht, die aus Nord- und Osteuropa kommend Richtung Süden und Westen ziehen - also auch nach Deutschland. „Und das tun sie vermehrt, wenn es nicht genügend Bucheckern oder andere Baumfrüchte im Brutgebiet gibt“, erklärt Miller.