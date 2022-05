Der Karneval in Aschersleben findet auch in diesem Jahr nur in den sozialen Medien statt

Auch in diesem Jahr fällt der Karnevalsumzug durch die Ascherslebener Innenstadt coronabedingt aus.

Aschersleben/MZ - Bis zuletzt hatten die Narren noch gehofft, doch nun ist die Entscheidung gefallen: In Aschersleben wird es auch in diesem Jahr weder Karnevalsumzug, Prunksitzungen noch die Weiberfastnacht geben. „Der Vorstand des Ascherslebener Carnevals Clubs Union hatte sich ja die Entscheidung über die Absage in Aschersleben noch vorbehalten“, erklärt Doreen Umlauf, die als Schriftführerin im Vorstand des Karnevalvereins tätig ist.