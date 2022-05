Der Kampf um den Einzug ins Ascherslebener Rathaus geht weiter

Aschersleben/MZ - Die Entscheidung, wer die Nachfolge von Andreas Michelmann (Widab) im Amt des Oberbürgermeisters von Aschersleben antritt, ist noch nicht gefallen. Keiner der fünf Kandidaten konnte mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinen. Die beiden Gewinner der Wahl sind Steffen Amme (ebenfalls Widab) und Martin Lampadius (parteilos). Sie treten am 22. Mai noch einmal in einer Stichwahl gegeneinander an. Erst dann wird entschieden, wer Aschersleben in den nächsten sieben Jahren vorstehen und die Stadt künftig repräsentieren wird.

