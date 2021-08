Der Garten in der Kiste im Ascherslebener Museumshof

Aschersleben/MZ - Wissen Sie, was ein Kistengarten ist? Ida, Leni, Marie und etliche weitere Kinder wissen es. Und nicht nur das, sie haben sogar einen gebaut.

Das Ferienangebot der Aschersleber Kulturanstalt (Aka), im Museumshof gemeinsam solche Mini-Gärten zu gestalten, ist überaus gut angenommen worden. „Wir hatten 13 Anmeldungen, gekommen sind sogar noch mehr Kinder. Wir schicken aber niemanden weg“, sagt Lars Heidenreich von der Aka, der die Idee dazu hatte und das vielfältige Material besorgte.

So können die kleinen Landschaftsgärtner aus dem Vollen schöpfen und alles verwenden, was auch in einem „richtigen“ Garten vorkommt: Erde, Sand, Steine, flache Keramikstücke, Pflanzen verschiedenster Art und natürlich Holz. Pflanzstäbe werden unter den Händen der Kinder und mit dem richtigen Werkzeug zu kleinen Bänken, Zäunen, Klettergeräten .... Voller Eifer klemmen die Jungen und Mädchen das Holz in die Schraubstöcke, sägen, schneiden und kleben.

Lars Heidenreich half gerne beim Basteln. Foto: Frank Gehrmann

Schon nach einer Stunde sind die ersten Gärten fertig. „Die sind richtig schön geworden“, sagt Lars Heidenreich. Er greift wenig ein, ist aber immer zur Stelle, wenn die Kinder Hilfe brauchen. „Je mehr man die Kinder in Ruhe lässt, desto besser wird es“, weiß er aus Erfahrung. Dass am Ende des kleinen Werkstatt-Vormittags Gutes und Kreatives entsteht, freut den Landschaftsgärtner, überrascht ihn aber auch nicht. In seiner früheren Tätigkeit als Ausbilder für GaLaBau war er unter anderem als Referent für Nachwuchswerbung tätig und hat ähnliche Projekte angeboten - immer mit schönen Ergebnissen. „Sinn der Sache ist es ja, dass die Kinder selbst Ideen entwickeln und auch handwerklich arbeiten können.“

Celine hat Spaß beim Gestalten. Foto: Frank Gehrmann

Die Hortnerin Franziska Steinmetz ist mit ihren Ferienkindern aus Radisleben herübergekommen und ist begeistert von dem Angebot. Sie nimmt das Kistengartenbauen als Anregung für die eigene Arbeit. „Eine tolle Idee, die mit einfachen Mitteln umzusetzen ist“, findet sie. Andere Kinder sind mit ihren Großeltern da. Man müsse sich ja immer etwas einfallen lassen, sagt Margit Constabel, die mit der achtjährigen Lina ins Museum gekommen ist. Das Mädchen ist fast fertig, nur die Kompostecke muss noch angelegt werden.

Celine, zehn Jahre alt, ist schon fertig. Sie hat einen Erholungsgarten angelegt mit einer gemütlichen Sitzecke unter Büschen und einer spannenden Kombination aus Pflanzen und Steinen. „Der ist richtig prima“, lobt Lars Heidenreich. Und dieses Lob trifft auch auf alle anderen Kisten zu, die die Kinder nach getaner Arbeit nach Hause tragen können.