Seit mehr als drei Jahren fehlt eine Bank an einer Bushaltestelle in der Breiten Straße. Warum sie trotz Ankündigung der Stadt noch nicht wieder aufgebaut wurde.

Aschersleben/MZ - Es ist kompliziert. Eigentlich – so kommunizierte es die Stadtverwaltung Aschersleben vor gut einem Jahr – sollten Bürger längst wieder auf der Bank an der Bushaltestelle Breite Straße Platz nehmen können. Denn im August 2023 hieß es auf MZ-Nachfrage, dass es für die zerstörte Sitzgelegenheit eine Lösung gibt: „Die Bank wird noch in diesem Jahr am gleichen Standort ersetzt. Es kann sein, dass es ein anderes Modell sein wird als die Vorgänger-Bank, aber einen Ersatz wird es definitiv geben“, teilte Stadtsprecherin Judith Franz vor gut einem Jahr mit.