Das schlimme Gefühl nach einem Einbruch - ein ehemaliger Ascherslebener Kriminalist erinnert sich

Rolf Strehler schildert in unserer Serie alte Fälle. Heute geht es um Einbrüche, Diebstahl und dreisten Raub im Pflegeheim.

Aschersleben/MZ - Die Geschädigten, ältere Eheleute, hatten an einem Freitag ihr Häuschen verlassen, um über das Wochenende ihre Kinder zu besuchen. Als sie am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, wieder zu Hause eingetroffen waren, fanden sie das Türblatt der Haustür nur angelehnt und unverschlossen vor. Ein Blick in den Hausflur bestätigte die aufkommende Ahnung, dass man Opfer eines Einbruchdiebstahls geworden war. Die Polizei wurde informiert, der Bereitschaftsdienst der Kriminalpolizei begab sich sofort zum Tatort.