Aschersleben/MZ - Die Fotos, die mit Hilfe eines Beamers an die Wand geworfen werden, sind ein Vierteljahrhundert alt. Da werden Mauern abgerissen, es wird verputzt, gemalert, Müll beiseite geräumt. Die Männer auf den Aufnahmen, die damals mit Muskelkraft und Enthusiasmus anpackten, sitzen am Sonnabendabend gemütlich in ihrem Vereinsheim und feiern das, was sie damals geschaffen haben: das Vereinshaus des Ascherslebener Geflügelzuchtvereins „Ascania“, das es nun seit genau 25 Jahren gibt.

