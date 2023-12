Das Sperrgebiet am Concordia See soll erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten verkleinert werden. Bisher freigegebene Teilbereiche sollen aber bleiben.

Sperrgebiet am Concordia See: Wann mit einer Freigabe gerechnet wird

Erst nach Abschluss aller Sanierungsarbeiten kann mit einer Freigabe der Sperrbereiche am Concordia See gerechnet werden.

Seeland/MZ - Anders als jüngst beschrieben, hat sich die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) zum Thema, warum das Sperrgebiet rund um den Concordia See so groß sein muss, doch zu Wort gemeldet. Auf die im Seeland-Hauptausschuss aufgeworfenen Fragen verweist LMBV-Sprecher Uwe Steinhuber ebenfalls auf die Informationsveranstaltung im April, an der neben LMBV und Bergamt auch die Stadträte teilgenommen hatten und bei der es um genau dieses Thema gegangen ist.