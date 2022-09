Cleanup-Day in Aschersleben: Viele packen an für eine saubere Stadt

Müllsammel-Aktion in Aschersleben: Da ist einiges zusammengekommen.

Aschersleben/MZ - Robin wird heute acht. Aber ein Geburtstag ist kein ausreichender Grund für ihn, nicht dabei zu sein beim großen Cleanup - einer weltweiten Müllsammelaktion, an der sich auch Aschersleben beteiligt. „Es war sein großer Wunsch“, bestätigt seine Mutter Nadine Rödel. Und so haben sich die beiden am Sonnabendmorgen beizeiten aufgemacht zum Holzmarkt, wo sich etwa 100 Aktive versammelt haben. Viele Kinder sind dabei, einige bereits ausgerüstet mit Greifern und Müllsäcken.