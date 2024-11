Zum Brand eines Einfamilienhauses in der Ascherslebener Rosa-Luxemburg-Straße sind am Mittwochabend Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gerufen worden. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

Mit Video: Brand in Aschersleben: Feuerwehr kann Bewohner nur noch tot bergen

Bei einem Brand in der Winninger Siedlung in Aschersleben ist eine Person ums Leben gekommen.

Aschersleben/MZ - Die Feuerwehr Aschersleben wurde am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr in die Rosa-Luxemburg-Straße in die Winninger Siedlung gerufen. Die Kameraden mussten nach ihrem Eintreffen davon ausgehen, dass sich der Bewohner noch im Haus befindet und begannen parallel zu den Löscharbeiten mit der Suche nach dem Mann.