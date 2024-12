Über die Feiertage wurden in Nachterstedt acht Pkw aufgebrochen. Die Diebe stehlen unter anderem Tankkarten und Bargeld.

Böse Überraschung in Nachterstedt: Gleich acht Fahrzeuge aufgebrochen

In Nachterstedt wurden über die Feiertage acht Pkw aufgebrochen.

Nachterstedt/MZ - Böse Feiertagsüberraschung in Nachterstedt: In dem Seeland-Ort sind gleich acht Fahrzeuge aufgebrochen worden, festgestellt wurden die Einbrüche am Donnerstag.

Laut Polizei des Salzlandkreises haben sich die Täter durch die Beschädigung der Scheiben Zugang zu den Fahrzeugen verschafft und das Innere anschließend durchwühlt. Teilweise wurden sie auch fündig.

Beim Diebesgut handelte es sich um Bargeld, Tankkarten und Zulassungsbescheinigungen, sowie um private Gegenstände. Ersten Hinweisen auf drei mögliche Tatverdächtige werde nachgegangen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.