Am letzten Juni-Wochenende wird beim Schützen- und Heimatfest in Neu Königsaue mit den Vereinen des Kreisschützenbundes Quedlinburg gefeiert. Die 30 Vereinsmitglieder blicken auf eine bewegte Vergangenheit zurück.

Schützenvereinschef Lutz Jentsch zeigt an dem Bild des Schützenhauses von 1834, was 1891 umgebaut wurde.

Die Gewehre geschultert und in Uniformen marschieren Männer im Gleichschritt und mit strengem Blick zum Fotografen auf einer Straße entlang. In ihrer Mitte ein stolzer Fahnenträger. Das ist eines der Fotos, die heute im Schützenhaus in Neu Königsaue hängen. Aufgenommen wurden sie im alten Königsaue, das der Braunkohle gewichen ist. Der Schützenverein von Neu Königsaue feiert vom 28. bis 30. Juni sein 200-jähriges Bestehen.