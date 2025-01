Aschersleben/MZ. - In der Sporthalle am Ascaneum war Treffsicherheit gefragt: An zwei Tagen ermittelten die besten Bogenschützen aus Sachsen-Anhalt in Aschersleben ihre Champions in der Halle. Das Teilnehmerfeld von der gastgebenden HSK „Salzkoth-Ascania“ setzte sich beim ersten sportlichen Großereignis im neuen Jahr gut in Szene.

