Aschersleben/Magdeburg/MZ. - Die Deutsche Bahn hat in Zusammenhang mit dem Umbau des Eisenbahnknotens Magdeburg weitere Arbeiten und damit verbundene Einschränkungen angekündigt. Nach der Baustelle rund um den Bahnhof Schönebeck im Spätsommer ist die Strecke von Aschersleben in Richtung Landeshauptstadt erneut betroffen.

In der Nacht vom 25. auf den 26. November halten die Züge der Linien Magdeburg – Erfurt (RE10) und Magdeburg – Aschersleben (RB41) nicht am Bahnhof Schönebeck (Elbe), sondern ersatzweise in Schönebeck-Süd. Die Änderungen seien bereits in den Fahrplan eingepflegt.

Bereits im Vorfeld ist die Strecke von Baumaßnahmen betroffen – teilweise mit Schienenersatzverkehr. So wird beispielsweise in der Nacht vom 22. auf den 23. November eine neue Signalbrücke aufgestellt, teilte ein Bahnsprecher mit. Für den Einbau der modernen Technik würden die Gleise zwischen Magdeburg Buckau und Hauptbahnhof gesperrt. Züge fahren über eine Umleitung.

In den Nächten vom 23. bis zum 26. November gingen dann die Bauarbeiten zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Schönebeck-Bad Salzelmen sowie Dodendorf weiter. Auch komme es vom 22. bis zum 28. November zu Beeinträchtigungen zwischen Schönebeck und Magdeburg-Buckau.

Hier sei aufgrund von Instandhaltungsarbeiten nur ein eingleisiger Zugbetrieb möglich. Zeitweise müsse auch die gesamte Strecke gesperrt werden. Für die Reisenden im Regionalverkehr stünden Busse als Ersatz zur Verfügung.