Die Kameraden der Westdorfer Feuerwehr richten ein zweites Mal ein Turnier im Beachvolleyball im Ascherslebener Freibad aus. Wer in diesem Jahr gewonnen hat.

Der „Feuer aus, Ball ran“-Wanderpokal ist heiß umkämpft. Hier sind die Mannschaften Westdorf II und die Sandkastenfreunde am Start.

Aschersleben/Westdorf/MZ - Die ersten Badegäste lassen noch auf sich warten. Voll ist es im Ascherslebener Freibad am Sonnabendvormittag aber trotzdem. Auf den beiden Beachvolleyballfeldern am Eingang geht es heiß her. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Westdorf veranstaltet zum zweiten Mal das Turnier „Feuer aus, Ball ran“.