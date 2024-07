Nachdem Teile an einem Balkon im Ascherslebener Bestehornpark abgefallen sind, wird die Fassade in Absprache mit den Architekten verändert. Wie das aussehen soll.

Die Klinker an der Westseite des Riegelbaus im Bestehornpark sollen entfernt werden.

Aschersleben/MZ - Das Gesicht der Fassade des Riegelbaus im Bestehornpark in Richtung Innenstadt wird sich demnächst leicht verändern. Der Bereich unter den Balkonen am Riegelbau des Bestehornparkes in Aschersleben ist vor einigen Wochen aus Sicherheitsgründen abgesperrt worden.