Wegen Bauarbeiten im Kreuzungsbereich an der Ermslebener Straße in Aschersleben kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr. Welche Linien betroffen sind.

Aschersleben/MZ - Aufgrund von Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich Ermslebener Straße/Am Zollberg (zweiter Bauabschnitt) kommt es ab Donnerstag, dem 10. April, zu Veränderungen im Buslinienverkehr. Betroffen sind die Linien 140, 142, 147 und 148, informiert die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) Salzland.

Die Haltestelle Zollberg entfällt in beiden Richtungen. Als Ersatz steht die Haltestelle Hoymer Chaussee zur Verfügung. Zusätzlich wird auf der Linie 142 in Richtung Kaufland die Haltestelle Lindeneck bedient. Die Linie 147 hält zusätzlich an der Haltestelle Kreishaus.

Auch Abfahrtszeiten ändern sich

Neben diesen Haltestellenänderungen kommt es auf allen betroffenen Linien zu geringfügigen Fahrzeitänderungen. Die Linie 147 muss eine weiträumigere Umleitung fahren, was größere Fahrzeitanpassungen erforderlich macht. Dies wirkt sich auch auf die Anschlüsse zur Linie 411 in Harkerode aus.

Die Änderungen gelten voraussichtlich bis zum 28. Mai. Fahrgästen wird empfohlen, sich rechtzeitig über die geänderten Verbindungen zu informieren. Das geht unter anderem über die Webseite der KVG Salzland sowie über das Fahrplanauskunftssystem INSA.