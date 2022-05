Bauschutt am Ascherslebener Junkerssee ist noch immer nicht beseitigt

Seit Dezember liegen die Abrissreste an einem Fahrradweg hinter dem See. Die Entsorgung lässt auf sich warten. Der zuständige Kreisbetrieb leidet unter den Auswirkungen von Covid-19.

Der illegal entsorgte Bauschutt am Radweg hinter dem Junkerssee liegt seit Mitte Dezember hier.

Aschersleben/MZ - Ein Problem und noch immer keine Lösung: Anfang Januar hatte MZ-Leser Paul Bertrams von einem Bekannten einen Hinweis auf wild abgekippten Bauschutt am Radweg hinter dem Junkerssee bekommen. Schon seit Mitte Dezember lagere er dort, erfuhr er.

Ähnliche Probleme schon mehrfach aufgetreten

Sein Foto von Abrissresten eines alten Gebäude- oder Schuppenteils - bestehend vor allem aus geputzten und gestrichenen Sauerkrautplatten - veröffentlichte die MZ am 11. Januar mit einer Antwort des Leiters des Kreiswirtschaftsbetriebes. Aus der ging hervor, dass sich der Eigenbetrieb des Salzlandkreises immer wieder im gesamten Kreisgebiet mit solchen Problemen herumärgert und diese dann auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt. Doch genau das ist auch vier Wochen nach dem MZ-Bericht nicht erfolgt. Die Situation am Radweg sieht unverändert aus, teilt Paul Bertrams nun mit.

„Da fehlen einem die Worte, wenn man sieht, wie manche Mitmenschen ihren Abfall in der Natur entsorgen“, hatte er zu den ersten Fotos geschrieben. Und vermutet, dass mit einem Lkw mit Kippfunktion bis dorthin gefahren wurde. Paul Bertrams ist jedenfalls enttäuscht von der Reaktion. „Vielleicht denken die Verantwortlichen ja, dass der Täter selbst zurückkommt und den Haufen entsorgt. Oder sie haben keine Zeitung gelesen, dass sie es nicht wissen.“ Er findet es traurig, wenn das die Reaktion auf einen kritischen Pressebericht ist.

Beseitigung nicht vergessen

Der Kreiswirtschaftsbetrieb hat die Beseitigung des Bauschutts nicht vergessen, informiert Pressesprecherin Marianne Bothe auf MZ-Nachfrage. Betriebsleiter Ralf Felgenträger habe erklärt, dass in den vergangenen Wochen einfach nicht genug personelle Kapazitäten vorhanden waren, um den Müll zu beseitigen, den Unbelehrbare dort hinterlassen haben.

„Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Belastungen und Einschränkungen treffen auch den Kreiswirtschaftsbetrieb“, berichtet Felgenträger. Das bedeute unter anderem, dass Mitarbeiter wegen Krankheit oder einer angeordneten häuslichen Quarantäne nicht die Aufgaben in dem Umfang erledigen können wie geplant. „Priorität hat, und das hatten wir bereits vor einigen Wochen via Pressemitteilung erklärt, derzeit die reguläre Abfallentsorgung. Sobald sich die Lage entspannt, wird der Kreiswirtschaftsbetrieb den Bauschutt ordnungsgemäß entsorgen“, so Felgenträger weiter.