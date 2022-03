Baumstämme auf den Gleisen in der Nähe von Aschersleben

Aschersleben/MZ - Zu zwei Zwischenfällen im Bahnverkehr kam es am Dienstag gegen 15.49 Uhr und 17 Uhr auf der Bahnstrecke Erfurt - Magdeburg, im Bereich Drohndorf-Mehringen-Giersleben. Lokführer bemerkten rechtzeitig, dass Baumstämme und Äste auf der Gleisanlage lagen und entfernten sie mithilfe von Bundespolizisten. Eine Suche der Bundespolizei nach den Tätern verlief zunächst ergebnislos. Durch die Sperrung der Strecke kam einer der Nahverkehrszüge mit 42 Minuten Verspätung an seinem Ziel an.

Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben, welche sich am 8. März zwischen 15.45 und 17 Uhr an oder auf der Bahnstrecke aufgehalten haben? Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, Telefon 0391/56549 555, unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline unter Telefon 0800/ 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.