Frose/MZ - Am Freitag startet am Froser See die neue Badesaison. Rechtzeitig vor den Pfingstfeiertagen haben die beiden Pächter des Badegewässers zur Vorbereitung auf die Saison bereits die Wege freigeschnitten, den Rasen gemäht und Bänke aufgestellt. Die Dixie-Klos kommen bis Freitag noch.

Am Kiosk wird es wieder ein kleines Imbissangebot mit Würstchen, Eis und Getränken geben. Nur frischen Sand für den Strand haben sie noch nicht. „Der Sand kommt erst nächste Woche“, kündigt Mario Kempe an, der mit seinem Partner Bernd Bruder den See seit zehn Jahren als Pächter bewirtschaftet.

Froser See in Sachsen-Anhalt: Geheimtipp für Badefreunde

Der Froser See ist für viele Menschen in der Region, die einen schönen Badetag haben möchten, so etwas wie ein Geheimtipp. Aufgrund der Tiefe des Sees ist das Wasser immer etwas kühler und sauberer als anderenorts.

Lesen Sie auch: Fernab vom großen Getümmel: Diese kleinen Badestellen in Sachsen-Anhalt sind echte Geheimtipps

Und der Eintritt gilt im Vergleich zu Freibädern zudem als ausgesprochen preiswert, obwohl das Nutzungsentgelt von bisher zwei Euro nicht mehr zu halten war und auf drei Euro für Erwachsene erhöht werden muss. Aber für Stammgäste werde es auch wieder günstigere Dauerkarten geben, sagt Kempe.

Höhepunkte für diesen Sommer stehen bislang noch nicht fest. Vielleicht wird es wieder ein Volleyballturnier der Feuerwehren auf dem Beachplatz geben, überlegt er.

Rettungsschwimmer am Froser See nicht immer vor Ort

Ein großer Wermutstropfen bleibt: Es wird auch in diesem Jahr keine regelmäßige Wasserrettung am Froser See geben. Nachdem sich der ASB, der seit 2015 die Rettungsschwimmer stellte, im vergangenen Jahr zurückgezogen hat, haben die beiden Pächter erneut keine ständige Rettungsschwimmerbesetzung am See.

Lesen Sie auch: Ob Kiessee oder Altarm – ausgezeichnetes Wasser in den Badeseen der Region Jessen

„Wir sind da am Arbeiten“, sagt Mario Kempe. Vor allem für die Ferien hofft er auf Hilfe. Wer baden geht, der macht das also derzeit ohne Wasserrettung auf eigene Gefahr, betont er.

Schon vor einem Jahr hatte Kempe gesagt, dass die Pächter auch eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer finanzieren würden. Das sei unverändert so, erklärt er. Es habe im vergangenen Jahr zwar zwei Interessenten an der Ausbildung gegeben, die dann aber leider doch nicht daran teilgenommen hätten, berichtet er. Wer also Interesse an einer solchen Ausbildung habe, der könne sich bei ihnen melden, ruft Mario Kempe auf.

Froser See - Manche Besucher hinterlassen Unmengen an Müll

Das Herz des Frosers, der auch Mitglied des Stadtrates der Stadt Seeland ist, hängt am Froser See. Doch es gibt auch Besucher, die ihnen die Arbeit bewusst schwer machen. „Wir haben Unmengen an Müll weggebracht“, berichtet Mario Kempe verärgert über die Badegäste, die bereits in den zurückliegenden Wochen am See badeten und ihre Hinterlassenschaften nicht mitnahmen und einfach liegen ließen.

Lesen Sie auch: Gutachter bestätigt: Wasser im Hufeisensee in Halle ist gesundheitlich unbedenklich

Ein Autositz, Fahrradrahmen, Räder und sogar einen Bürodrehstuhl wurden aus dem Wasser geholt. Nun hoffen die Pächter aber erst einmal auf Badewetter zu Pfingsten.