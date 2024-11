Am Freitagabend kommt am Froser Bahnübergang ein Auto von der Fahrbahn ab. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen sind Straße und Bahnstrecke für knapp anderthalb Stunden gesperrt.

Auto im Gleisbett am Froser Bahnübergang bringt Verkehr zum Erliegen

Frose/MZ. - Am Ortseingang des Seeland-Ortsteils Frose kam am Freitagabend der Verkehr in und aus Richtung Aschersleben für knapp anderthalb Stunden komplett zum Erliegen. Kurz nach 18 war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und nahe des beschrankten Bahnübergangs im Gleisbett gelandet.