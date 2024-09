Aschersleben/MZ. - Der gelbe Riese fällt auf: Erst seit wenigen Wochen ist der große Schwenkdrehkran auf dem Rulmeca-Gelände an der Wilslebener Straße in Aschersleben in Betrieb. Wer hier durch die parallel zur Straße liegenden Hallen geht, muss gut zu Fuß sein: Das lang gestreckte Betriebsgelände misst von Anfang bis Ende einen Kilometer. Die neue Halle für die Tragrollenfertigung sei wie ein „Werk im Werk“, erklärt Geschäftsführer Matthias Gößler. Alle benötigten Komponenten werden hier hergestellt bzw. Fertigteile direkt in der Halle gelagert und verbaut.

In Maschinenpark und Infrastruktur zu investieren, ist dem Unternehmen wichtig, sagt Gößler. In den vergangenen fünf Jahren seien zehn Millionen Euro in moderne Produktionsanlagen und die gleiche Summe in die Infrastruktur geflossen. „Das ist zwingend, um den Standort abzusichern“, so der Wernigeröder, der 2016 als Werkleiter in Aschersleben begonnen hat und 2022 die Geschäftsführung übernahm. Er versuche, die Firma im Sinne des langjährigen Chefs Wolfgang Gresch weiterzuentwickeln. Dessen Denken und Bestreben, das Unternehmen für die aktuell 252 Mitarbeiter zu sichern, habe ihm stets imponiert. Er selbst sei stolz darauf, dass trotz der Investitionen in den Standort „kein Mitarbeiter durch Maschinen ersetzt“ wurde.

Kunden auf der ganzen Welt

Das Unternehmen in Aschersleben zählt zu weltweit neun Produktionsstandorten. Der Betrieb in Leipzig ist 2016 geschlossen worden. Das hat dort nicht gerade für Begeisterung gesorgt. „Doch wir mussten die Ressourcen bündeln, Produktion und Flächen optimieren. Damit ist das Portfolio gewachsen“, sagt Matthias Gößler.

Entwickelt, gefertigt und verkauft werden in Aschersleben Trommelmotoren und Gurttrommeln sowie Tragrollen in unterschiedlichen Größen. Die finden zum Beispiel an Supermarktkassen und an den Kofferbändern auf Flughäfen Verwendung. Die Produkte aus Aschersleben werden außerdem im Bergbau, in Recyclinganlagen, in Steinbrüchen, in Kraftwerken und in der Zementindustrie eingesetzt, die Kunden sitzen in Europa, Australien und Amerika. „Auch Afrika fängt an, interessant zu werden.“

Der Schwenkdrehkran auf dem Betriebsgelände von Rulmeca gehört zu den neuesten Investitionen. (Foto: Frank Gehrmann)

Das Geschäft läuft gut, sagt der Chef und spricht von einem Umsatzvolumen von 53 Millionen Euro. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass sich viele Kunden in Erwartung von Rezession und Preisunsicherheiten bevorratet haben. Deshalb konnte man im ersten Halbjahr eine gute Auslastung verzeichnen. „Jetzt im zweiten Halbjahr wird es etwas ruhiger.“ So wie alle Maschinenbauunternehmen bewegt sich auch Rulmeca in schwierigem Fahrwasser. „Der Druck ist hoch, der asiatische Markt drängt“, so Gößler.

Aber: Es sei die Produktqualität, die den entscheidenden Unterschied mache. „Unsere Trommelmotoren haben eine längere Nutzungsdauer. Die Kunden haben damit weniger Reparaturaufwand.“ Zur Qualitätssicherung ist vor drei Jahren eine 3-D-Messmaschine angeschafft worden, mit der sowohl die eigenen Produkte als auch die zugelieferten Teile überprüft werden.

Zehn Prozent Verlust

Durch die Corona- und die Energiekrise sei das Unternehmen gekommen, ohne Mitarbeiter entlassen zu müssen. „Wir mussten zeitweilig Kurzarbeit anmelden, das hat geholfen. Trotzdem sind wir stabil geblieben“, sagt der Geschäftsführer. Infolge des Ukraine-Krieges ist Russland „ein großer weißer Fleck geworden.“ Zum Glück sei Russland ein relativ neuer Kunde gewesen, damit sei der Verlust von etwa zehn Prozent nicht so einschneidend wie für andere Unternehmen. „Als Ausgleich haben wir unseren Fokus nach Deutschland verlegt.“

In der Entwicklungsabteilung sind die Tüftler gerade dabei, ein Monitoringsystem auf den Markt zu bringen. Damit werden Kunden in der Lage sein, den Motorzustand einzuschätzen und rechtzeitig zu handeln. Und in der Verwaltung wird in ein KI-gestütztes Planungstool investiert, das es leichter machen soll, die bis zu 54.000 Aufträge im Jahr – vom Ersatzteil bis zum fertigen Motor – zu organisieren.

Pausenversorgung und Kommunikation

Es ist Mittag geworden. Auf dem Weg durch die Hallen grüßen Mitarbeiter mit einem freundlichen „Mahlzeit“. Sie sind auf dem Weg zur Kantine. Bei Rulmeca wird noch selbst gekocht. Eine ordentliche Pausenversorgung, findet Gößler, sei genauso wichtig für die Unternehmenskultur wie klare Kommunikation und wertschätzender Umgang.