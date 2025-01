Auch in Aschersleben und im Seeland werden wieder Vögel gezählt

Welche Vögel – wie hier eine Amsel – sind im Winter in unseren Gärten unterwegs? Der Nabu will es bei der „Stunde der Wintervögel“ wissen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Was für ein Spektakel! Die Spatzenbande hat nicht nur das freischwebende Futterhäuschen in Beschlag genommen, sondern sucht auch noch darunter nach jedem heruntergefallenen Sonnenblumenkern. „Da brauchen wir bald den nächsten Zehn-Kilo-Sack“, lacht der Froser Gartenfreund, der die Tiere regelmäßig füttert und bei der anstehenden „Stunde der Wintervögel“ so sicher genug zu zählen hat.