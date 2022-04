Auch in Aschersleben gibt es nach den Weihnachtsferien nun wieder Präsenzunterricht an den Schulen

Das bedeutet, tägliche Tests und verkürzte Quarantänezeiten für Schüler als Kontaktpersonen. Was Ascherslebens Lehrer dazu sagen.

Aschersleben/MZ - Nach drei Wochen Ferien hat am Montag der Schulalltag für Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt wieder begonnen. Neben der Fahrt im Schulbus, Unterricht und gemeinsamen Pausen gehören in Pandemiezeiten auch tägliches Testen, Mund-Nase-Schutz während der Stunden und auf den Fluren sowie ausgiebiges Lüften dazu. Trotz hoch ansteckender Omikron-Variante findet der Unterricht weiterhin im Präsenzmodus statt. Eine Befreiung von der Präsenzpflicht ist nicht mehr möglich.