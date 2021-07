Aschersleber Kulturanstalt bündelt Veranstaltungen in einem Faltblatt

Aschersleben/MZ - Einen bunten Sommer mit zahlreichen Veranstaltungen verspricht die Aschersleber Kulturanstalt (Aka). Um einen Überblick zu geben, was wann wo los ist, hat die Aka den neuen Flyer „Sommer in der Stadt 2021“ erstellt. „Die Kultur in Aschersleben ist wieder hochgefahren. An zahlreichen Spielstätten können nun wieder Konzerte, Lesungen und Kinderprogramme stattfinden“, kündigt Aka-Vorstand Matthias Poeschel an.

Los geht es am kommenden Wochenende mit der Lebensart-Messe im Stadtpark. Freitag bis Sonntag werden dort die neuesten Trends aus den Bereichen Garten, Wohnen und Lifestyle präsentiert. Der Zoo Auf der Alten Burg lädt außerdem vom 21. Juli bis 1. August (jeweils von 19 bis 23 Uhr) zu „Nachts im Zoo - Lichtkunst und Chillout“. Die Gäste erleben illuminierte Installationen zum Staunen und Verweilen.

Auch die Veranstaltungen im lauschigen Museumshof werden fortgesetzt - unter anderem mit Murphy & Goosebumps (31. Juli) oder der Band Black Eye (27. August). Am 11. und 12. September gastiert das beliebte Streetfoodfestival im Bestehornpark, und die größten Fahrgeschäfte des Landes werden sich vom 30. Juli bis 8. August anlässlich der „Aschersleber Sommerwiese“ auf der Herrenbreite versammeln. Vom 7. August bis 12. September wird die Eine-Terrasse zur Weinterrasse.

Der Flyer ist ab sofort in vielen Geschäften und Freizeiteinrichtungen der Stadt erhältlich - unter anderem auch in der Tourist-Information in der Hecknerstraße.