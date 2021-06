LebensArt-Messe in Aschersleben findet 2021 wieder statt

Besucher auf der Messe „Lebensart“ in Aschersleben

Aschersleben - Jetzt ist es entschieden: Die LebensArt-Messe in Aschersleben findet auch in diesem Jahr wieder statt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Lübecker Veranstalters AgenturHaus hervor. Bis vor wenigen Tagen noch war unklar, ob die Pandemie eine solch große Veranstaltung zulässt.

Nun ist klar: Die beliebte Messe mit Inspirationen für Garten, Wohnen und Lebensstil gastiert vom 2. bis 4. Juli im Ascherslebener Stadtpark und ist damit zum zehnten Mal in Folge zu Gast in der Eine-Stadt.

„Die Aussteller sind bereits voller Vorfreude und haben eine große Vielfalt neuer Objekte und Pflanzen im Gepäck. Viele Anbieter schätzen den schönen Standort im Aschersleber Stadtpark bereits von Anfang an“, so Projektleiter Christoph Riebe.

Allerdings sei auch eine Reihe neuer Anbieter gewonnen worden, die zum ersten Mal nach Aschersleben kommen. Die Gestaltung von Haus und Garten stehe ganz oben auf der Wunschliste vieler Besucher, zudem liege das Gärtnern im Trend. Gleich neun Baumschulen und Gärtnereien würden alles bieten, was das Herz des Hobbygärtners begehrt - ganz gleich, ob sich die Leidenschaft auf dem kleinen Stadtbalkon, im Schrebergarten oder im Hausgärtchen austobt.

Neue Möbel verwandeln den heimischen Garten in ein privates Urlaubsrefugium. In Kombination mit einem zu jeder Jahreszeit nutzbarem Außen-Whirlpool entsteht so eine private Wellness-Oase.

Lust auf Genuss verspricht die LebensArt in Aschersleben sowieso. Die Anbieter von Feinkost und Delikatessen aus aller Herren Länder sorgen dafür, dass auch zuhause Gourmetküche neue Gaumenfreuden verspricht. Zudem lädt die Gastronomie vor Ort zum Verweilen ein. Im Schatten, unter den knorrigen Bäumen, gibt es ein abwechslungsreiches Angebot für jeden Geschmack.

Die LebensArt ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt neun Euro. Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener. Tickets im Vorverkauf sind über die Webseite unter www.lebensart-messe.de/LebensArt-Messe-Aschersleben.html erhältlich. Vor Ort stehen zudem ausreichend Tickets an der Tageskasse zur Verfügung. (mz)