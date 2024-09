Aktionstag in der Landeshauptstadt Aschersleber Erzieher wollen in Magdeburg für mehr Personal in den Kitas demonstrieren

Der Betreuungsschlüssel in den Krippen, Kindergärten und Horten muss sich verbessern, fordern viele Pädagogen aus Aschersleben. Deshalb nehmen sie an einer Kundgebung in Magdeburg teil.