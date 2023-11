An der Neuen Tonkuhle werden am Sonnabend 50 neue Bäume gepflanzt. Außerdem wird rund um den Spielplatz dem Laub der Kampf angesagt. Wie man sich beteiligen kann.

Ascherslebener Verschönerungsverein will Neue Tonkuhle mit 50 Bäumen begrünen

Aschersleben/MZ. - Rund um die Neue Tonkuhle in Aschersleben wird am Sonnabendvormittag emsig gearbeitet. Im Rahmen einer Baumpflanzaktion kommen unter anderem 50 neue Bäume in die Erde.