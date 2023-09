Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Wenn man einmal ganz bewusst mit Blick Richtung Boden durch die Stadt läuft, sieht man sie plötzlich überall: Zigarettenkippen. In Parks, Hauseingängen oder vor Geschäften. Das stellen auch die Teilnehmer des „World Cleanup Day“ – auf Deutsch: Weltaufräumtag – fest, die am Sonnabendvormittag durch Aschersleben ziehen. Es ist das zweite Mal, dass sich die Bürger hier an der internationalen Aktion beteiligen, angestoßen vom Verschönerungsverein in Zusammenarbeit mit der Stadt, der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) und dem Bauwirtschaftshof. „Denn nicht nur die Welt räumt heute auf, sondern auch Aschersleben“, meint Oberbürgermeister Steffen Amme bei der Eröffnung im Museumshof.