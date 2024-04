Die 70 Schülerinnen und Schüler der zwölften Klassen des Ascherslebener Gymnasiums Stephaneum ziehen bereits am Morgen feiernd durch die Innenstadt. Was am letzten Schultag geplant ist.

Aschersleben/MZ - Mit Sprayflaschen und Lippenstift ausgestattet, warten die 12-Klässler des Ascherslebener Stephaneums schon am frühen Morgen in der Breiten Straße auf die ankommenden Busse. Die morgendliche Farbschlacht für die hier eintreffenden Schüler ist mittlerweile schon zur Tradition geworden.

Und alle, die nicht an der Bushaltestelle vorbeigekommen sind, werden direkt vor der Schule bereits erwartet. Die Chance, der Prozedur zu entkommen, tendiert nahezu gegen null. Und so geht es mit bester Stimmung bereits vor Unterrichtsbeginn in den letzten Schultag. Die Boombox voll aufgedreht tanzen die 70 Schüler der zwölften Klassen in der Promenade durch den Morgen.

Tröten, Trillerpfeifen, Ansagen durchs Megaphon und immer wieder Selfies. Die letzten Fotos nach zwölfjähriger Schulzeit. Mit einem bunten Programm geht es durch den Vormittag, bevor die Busse in Richtung Burg Freckleben starten, wo weiter ausgiebig gefeiert wird.

Wie brachte es einer der Schüler auf den Punkt: „Wir wollen einen unvergesslichen Tag haben.“ Und so wie dieser Freitag begonnen hat, hat er auch das Potenzial dazu. In den nächsten Wochen ist aber noch einmal Lernen angesagt, denn dann beginnt die Zeit der Prüfungen.