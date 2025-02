Das Ascherslebener Gymnasium Stephaneum will sich in seinem Jubiläumsjahr am Karnevalsumzug in Aschersleben beteiligen.

Aschersleben/MZ - 700 Jahre wird das Ascherslebener Stephaneum in diesem Jahr alt und feiert das mit den unterschiedlichsten Aktionen. So will das altehrwürdige Gymnasium erstmals auch am Karnevalsumzug des Ascherslebener Carneval Clubs (ACC) teilnehmen, der am 2. März durch die Straßen der Eine-Stadt zieht. „Lasst uns zeigen, dass unsere Schule ihr 700. Jahr feiern möchte“, meint Organisatorin Doreen Steinmetz.

„Wir brauchen dazu noch einige fleißige Hände und Wagenengel“, kündigt die Lehrerin an. Denn das eigentlich geplante Gefährt sei kurzfristig ausgefallen, so dass nun ein neuer Kremser zünftig geschmückt werden müsse. Neben Schulleiter und einigen Lehrern, die auf dem Wagen mitfahren werden, seien noch etwa 15 Plätze frei, erklärt Steinmetz weiter und sagt: „Schnelles Melden ist dafür nötig.“ Der Kontakt sei da per Mail über die Adresse [email protected] möglich.

Doch auch so werden Teilnehmer für den Umzug gesucht. „Lauft mit – mit Familie oder Freunden, verkleidet in Schulgeschichte oder als gegenwärtige Stephaneer“, ruft die Organisatorin deshalb auf. Zudem, so berichtet sie weiter, solle ein Handwagen mit einem historischen Abakus gezogen werden. Vielleicht findet sich ja auch dafür jemand.

„Wir wollen im Umzug einfach für unser Jubiläum werben und natürlich auch viel Spaß haben“, sagt Doreen Steinmetz und lädt Interessenten für ein Orga-Treffen am Freitag, 21. Februar, ab 12.30 Uhr in den Raum 9 des Stephaneum-Hauses II ein.