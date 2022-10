Ascherslebener startet nach Direktqualifikation beim Ironman in Hawaii

Steffen Fleischer, hier bei der Ironman Weltmeisterschaft in Utah, startet am Sonnabend bei der zweiten WM in Hawaii.

Aschersleben/MZ - Es ist der Traum eines jeden Triathleten: einmal im Leben beim Ironman in Hawaii dabei zu sein. Steffen Fleischer, der Chef des Gesundheitszentrums in Aschersleben, hat schon einige Langdistanz-Triathlon-Wettkämpfe mitgemacht, bei dem zunächst 3,86 Kilometer geschwommen dann 180 Kilometer per Rad zurückgelegt und zu guter Letzt auch noch der Marathon über mehr als 42 Kilometer gelaufen wird. Für den 57-jährigen Extremsportler eine Herausforderung, der er gerne nachkommt und für die er hart trainiert. Am Sonnabend erfüllt er sich seinen Traum. Er nimmt an der zweiten WM in diesem Jahr teil.