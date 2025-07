Pünktlich zum Start des Gartenträume-Picknick-Tags wich der Regen der Sonne. Viele Familien nutzen das Angebot für einen gemütlichen Ausflug in den Stadtpark.

Aschersleben/MZ/fge - Immer wieder gehen am Sonntagmorgen bange Blicke in Richtung Himmel. Wird der Regen aufhören? Kommt vielleicht sogar noch die Sonne raus? Diana Sperling und Heiko Grunert vom Ascherslebener E-Center bleiben unerschütterlich optimistisch und bereiten mit ihren Mitarbeitern im Ascherslebener Stadtpark alles für das Gartenträume-Picknick vor, das hier in wenigen Stunden starten soll.