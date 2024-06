Beim Lichtraumschnitt wurde in einer Esche in Aschersleben ein Nest freigelegt. Die Brut wird nicht mehr erfolgreich sein, ist Ornithologe Uwe Nielitz überzeugt.

Aschersleben/MZ - An einer Esche in der Ermslebener Straße wurden in der vorigen Woche Äste abgesägt und ein Vogelnest freigelegt. Laut Bundesnaturschutzgesetzt ist es im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September verboten, Bäume zu schneiden und zu fällen.