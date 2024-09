Tag der offenen Tür an der Adam-Olearius-Schule in Aschersleben: Schüler und Lehrer zeigen die Vielfalt der Angebote aus Unterricht und Nachmittagsbetreuung.

Aschersleben/MZ - Donnerstagnachmittag in der Adam-Olearius-Schule: Gewusel und Gewimmel auf allen Etagen. Schüler in neonfarbenen Westen führen Gäste, die es möchten, als Lotsen durch ihre Schule. Es ist eingeladen worden zum Tag der offenen Tür, und die Angebote werden weidlich genutzt. Neugierig schauen die Besucher in die Räume, in jedem Klassen- und Fachraum ist etwas los.