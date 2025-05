Aschersleben/MZ. - Aufgeregt tuscheln die Kinder der Ascherslebener Montessori-Grundschule in der Sporthalle des Bestehornparks miteinander. Die ist zu diesem Zeitpunkt schon gut gefüllt mit den Familien der Schüler. Als dann „Eye of the Tiger“ ertönt, ist die Nervosität der Kleinen wie weggeblasen: Selbstbewusst laufen sie in die Mitte der Halle, tanzen und klatschen, während es von Eltern und Großeltern reichlich Applaus gibt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.