Ascherslebener Mieterin hat Angst vor hohen Nebenkosten, da sie Temperatur nicht selbst regeln kann

Aschersleben/MZ - „Hilfe, ich fühle mich zwangsbeheizt“, schrieb Stefanie Hofmann vor ein paar Tagen in einer E-Mail an die MZ. Die Leserin wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Lübenstraße in Aschersleben. Ihr Problem: Sie hat keine Möglichkeit, Wärmeenergie und damit Kosten zu sparen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.