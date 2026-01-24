Nach Monaten voller Dreck und Lärm durch Falschfahrer brennen einem Kleingärtner die Sicherungen durch. Um die Verkehrssünder zu erschrecken, zielt er mit einer ungeladenen Waffe auf sie. Nun musste er sich am Ascherslebener Amtsgericht verantworten.

Wegen einer Baustelle hatten viele Autofahrer eine Abkürzung durch einen nur für Anlieger freien, sonst aber verbotenen Weg genutzt.

Aschersleben/MZ - Es ist ein Moment, den wohl kein Autofahrer vergisst. Die Betroffenen wissen, dass sie verbotenerweise auf einer Straße unterwegs sind. 2024/25 stehen gelegentlich Polizeibeamte an der illegal genutzten Abkürzung bei einer Straßensperrung in Aschersleben, die die Falschfahrer mit je 50 Euro zur Kasse bitten. Diesmal aber wartet auf dem Gartenweg ein Mittfünfziger mit einer Pistole, der zwar nicht schießt – die Waffe ist ungeladen–, jedoch auf die Autofahrer zielt.