Bei der Fête de la Jugend am 21. Juni im Bestehornpark in Aschersleben sorgen DJane, Musik, Solokünstler und Tanzgruppen für Abwechslung. Wer das Event organisiert.

Aschersleben/MZ - Wenn die Fête de la Musique Aschersleben am 21. Juni in eine bunte Musikmeile verwandelt, dann wird es auch eine Veranstaltung speziell für Jugendliche geben. Das Jugendforum organisiert die zweite Auflage der Fête de la Jugend, die dann in Orangerie und Bestehornpark stattfinden wird.

„Wir wollen damit jugendlichen Künstlern eine Bühne geben“, sagt Isabell Stüber vom Jugendforum. Kindertanzgruppen, eine DJane und Bands sowie Solisten treten an dem Abend auf und zeigen ihr Können, laden zum Mitsingen und -tanzen ein.

Fürs junge Publikum

„Uns ist es außerdem wichtig, speziell junge Leute anzusprechen. Denn es gibt leider nur wenige Veranstaltungen für Jugendliche in der Stadt“, sagt Maya Manecke, die sich ebenfalls im Jugendforum engagiert. Trotzdem seien natürlich auch Erwachsene gern gesehen, wenn am Tag der Sommersonnenwende rund um die Orangerie gefeiert wird. „Es wird vielleicht die längste Party der Nacht in Aschersleben“, kündigt Janine Stoisiek an, die das Jugendforum unterstützt und begleitet. Denn bis Mitternacht soll gefeiert werden. Und wer noch Lust hat, im Rahmen der Fête ebenfalls auf der Bühne zu stehen, der kann sich beim Jugendforum melden. Denn ein Künstler musste kurzfristig absagen, bedauert die Truppe.

Bei der Fête de la Jugend soll es aber nicht nur um Musik gehen. „Während auf der Bühne in der Orangerie die Künstler auftreten, gibt es auf dem Gelände des Bestehornparks zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren“, sagt Janine Stoisiek. „Zum Beispiel an den Ständen des ASB, der Fachhochschule Polizei, der Beratungsstelle Lamsa und natürlich auch beim Jugendforum selbst.“ Denn beim Jugendforum sucht man immer neue Mitstreiter.

Mitstreiter gesucht

Wer Lust hat, gemeinsam mit anderen Jugendlichen aktiv an der Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit in Aschersleben mitzuwirken, sei gern gesehen. Mitglied im Jugendforum können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen zwischen 12 und 25 Jahren werden. Die Gruppe trifft sich jeden zweiten Dienstag, also das nächste Mal am 25. Juni, im Jugendclub Walkmühlenweg. Beginn ist jeweils 16 Uhr. „Wer möchte, kann uns auch gern über Instagram schreiben oder per E-Mail unter [email protected]“, sagt Maya Manecke.