Ascherslebener Händler sind froh, Kunden nicht mehr kontrollieren zu müssen

Die 2G-Regel im Einzelhandel ist gefallen, weitere Lockerungen in Sicht. Händler in Aschersleben sind erleichtert und hoffen nun auf die Rückkehr der Kunden.

Auch für Ronny Reitzig und sein Sporthaus in Aschersleben bedeutet das Ende der 2G-Regel im Einzelhandel ein Schritt in Richtung Normalität.

Aschersleben/MZ - Seit Dezember schieden sich an ihr die Geister, nun ist sie - vorerst - Geschichte: die 2G-Zugangsregel für den Einzelhandel. Bund und Länder haben sich in der vergangenen Woche auf schrittweise Lockerungen geeinigt. Seit letztem Freitag kann auch ohne Impf- oder Genesenennachweis wieder überall eingekauft werden. Ab 4. März sollen in einem nächsten Schritt unter anderem Gastronomie und Übernachtungen unter 3G-Bedingungen wieder zugänglich sein, Clubs und Diskotheken mit 2G-Plus. Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Mit Blick auf die körpernahen Dienstleistungen, wie Friseure oder Kosmetiker, forderte Dirk Neumann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle, unlängst, auch die dort aktuell geltende 3G-Regel abzuschaffen.