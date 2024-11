Pit Seifert zeigte sich in Pirna treffsicher. Er warf neun Tore. Dennoch gab es keinen Punktgewinn für den HC Aschersleben.

Pirna/MZ. - Die Handballer des HC Aschersleben haben sich nach einer starken Leistung beim Regionalliga-Auswärtsspiel am Samstagabend in Pirna nicht belohnt: Das Team unterlag beim Tabellendritten 25:28. Nach den eher schwächeren Auftritten in den beiden vergangenen Duellen zeigten die Alligators eine Reaktion. Trainer Martin Wartmann lobte seine Mannen für einen leidenschaftlichen Kampf bis zur letzten Minute.