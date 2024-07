Aschersleben/MZ/gin - Bauarbeiter haben am Freitagnachmittag im Ascherslebener Bahnhofsgebäude möglicherweise einen größeren Brand verhindert. Dort hatte es einen Kurzschluss in der Deckenbeleuchtung gegeben und es kam im betroffenen Bereich bereits zu einer Rauchentwicklung, in deren Folge auch der Brandmelder auslöste. Die Feuerwehr rückte innerhalb weniger Minuten an und verhinderte so das Ausbrechen eines offenen Feuers.

Entscheidende Unterstützung, so die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr später, hatten sie dabei von umsichtigen Bauarbeitern. Die hatten den Kurzschluss ebenfalls bemerkt und sofort die Beleuchtung abgestellt und so eine weitere Brandentwicklung verhindert.

Mauersegler gerettet

Zu einem zweiten Einsatz rückten die Lebensretter – und dies diesmal im wortwörtlichen Sinne – ebenfalls am Freitag in die Klopstockstraße aus.

Hier hatte sich ein Mauersegler an einem Gebäude zwischen der Regenrinne und den Dachziegeln verfangen. Die vom Hauseigentümer verständigten Ascherslebener Kameraden waren schnell vor Ort und kamen dem gefangenen Vogel mit der Drehleiter zur Hilfe.

Die Feuerwehrleute konnten das inzwischen kraftlose Tier innerhalb von wenigen Minuten befreien und dem besorgten Hauseigentümer übergeben, der sich um die Versorgung des Vogels kümmern wollte.