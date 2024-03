Aschersleben/MZ/lt - Die diesjährige Auflage des Einetallaufes findet am Sonntag, 14. April, statt. Das teilen die Organisatoren in einem Rundschreiben mit. Zum 43. Mal geht es für Laufsportenthusiasten in und um Aschersleben auf die Piste. Der 43. Einetallauf ist dabei Teil gleich zweier Lauf-Cups. Wie immer startet der Solvay-Cup, die Laufserie im Salzlandkreis, in Aschersleben. Außerdem macht der landesweite Novo Nordisk Landes-Cup für Sachsen-Anhalt Station.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die Zahl der Startplätze begrenzt ist. Deshalb solle man sich mit der Registrierung beeilen. Die Anmeldung zum Einetallauf ist online noch bis 11. April möglich. Viele Plätze wären nicht mehr zu vergeben und Nachmeldungen am Starttag seien nicht möglich. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Starttag ab 8 Uhr.

Abwechslungsreich und anspruchsvoll

Nach dem Start auf der Herrenbreite führen die Strecken über drei, sieben, 12 und 21 Kilometer traditionell durch die Promenade, hinaus ins Einetal und wieder zurück zum Startpunkt. Abwechslungsreich und anspruchsvoll soll es für die etwa 700 erwarteten Teilnehmer werden, inklusive eindrucksvollen Perspektiven und Blicken auf die Stadt Aschersleben, wie die Ankündigung verspricht.

Zusätzlich zu den vier Laufdistanzen wird auf der Herrenbreite ein Pokallauf der Grundschulen mit Startzeit 9.15 Uhr ausgetragen. Gewertet werden alle Schülerinnen und Schüler, die die 1-Kilometer-Runde schaffen. Auch Unterstützer seien willkommen, heißt es. Die Anmeldung zum Pokallauf der Grundschulen ist am 14. April ab 8 Uhr am Stand des pokalstiftenden Verschönerungsvereins möglich.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass es durch den Einetallauf am Vormittag des 14. Aprils zu „leichten Verkehrsbehinderungen“ in der Ascherslebener Innenstadt kommen kann. Parkplätze für die Teilnehmer befänden sich in direkter Nähe zum Start- und Zielbereich in der Oststraße und auf dem Parkplatz Vorderbreite.