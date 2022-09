Ascherslebener Bestehornhaus wird im November wieder große Kabarettbühne

Aschersleben/MZ - „Was heute eine Pointe ist, ist in fünf Jahren eine Gesetzesvorlage“, scherzt Heiko Röhl, ganz Kabarettist. Er ist Vorsitzender der Bundesvereinigung Kabarett und wer wüsste das besser als er. Und in diesen Wochen dürfte das politische Kabarett so viel Stoff haben, dass die Aktiven ihre Programme gar nicht so schnell umschreiben können, wie es die aktuelle Politik verlangt. Nun, demnächst kann das Publikum in Aschersleben selbst entscheiden, ob das gelungen ist. Und hoffentlich wieder lachen über Dinge, die nur mit Humor erträglich scheinen.

