Beim Tag der offenen Tür der Berufsbildenden Schulen Wema in Aschersleben stellen sich die Fachbereiche vor. Auch eine Ausbildermeile hat die Schule organisiert.

Aschersleben/MZ - In der nagelneuen Lehrküche am Ascherslebener Standort der Berufsbildenden Schulen Wema bereiten Jule Spangenberg und Caroline Künne kleine Leckereien zu: Küchlein, Mousse au Chocolat und Bruschetta zum Beispiel. Kulinarisch liegt damit ein Hauch von Italien in der Luft.