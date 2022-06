Ascherslebener Ballhausarena wird Gemeinschaftsunterkunft für Kriegsflüchtlinge

An einer Gemeinschaftsunterkunft in Aschersleben führt kein Weg vorbei. Im Freizeitzentrum wird alles für die Ankunft von 150 Menschen vorbereitet.

Aschersleben/MZ - Gerade noch Impfstation, nun Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtende aus der Ukraine: Das Ballhaus in Aschersleben erweist sich einmal mehr als Anker in der Krise. Dort ist am Donnerstagnachmittag alles für die Ankunft von 150 Menschen vorbereitet worden. „Wir gehen davon aus, dass am Freitag alles fertig ist“, sagt Jörg Widder, Chef der Ascherslebener Koordinierungsstelle.