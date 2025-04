Einen verdienten Derbysieg feiert der HC Aschersleben in Staßfurt. Die Mannschaft überzeugt mit einer kompakten Defensive.

Ascherslebener Alligatoren holen sich Derby-Punkte in Staßfurt

Die Alligators gewinnen in Staßfurt. Pit Seifert (beim Wurf) war erfolgreichster Schütze mit zehn Toren.

Stassfurt/Aschersleben/MZ - Im Kreisderby der Regionalliga gewannen die Aschersleben Alligator verdient in der Staßfurter Salzland-Sporthalle mit einem 25:22 (14:11). So schätzte es nicht nur Carsten Kommoß aus dem HCA-Trainerteam ein. „Das soll gar nicht arrogant klingen. Wir haben es uns heute durch eine von Beginn an überragende Abwehr verdient“, ordnet er ein.