Niks Salenieks und die Tigers aus Aschersleben gastieren am Samstag zum Punktspiel der 1. Regionalliga in Oldenburg.

Aschersleben/MZ - Seit 1954 wird beim Oldenburger Turnerbund (OTB) Basketball gespielt. Zehn Jahre später, 1964, wurden sie Meister der Oberliga Nord. Weitere 50 Jahre dauerte es, dass sie sowohl 2014 als auch 2015 Meister der 2. Bundesliga ProB wurden, allerdings auf den Aufstieg in die ProA verzichteten.

Die offensichtliche Glücksjahreszahl des OTB macht sich im Jahre 2024 bisher dahingehend bemerkbar, dass sie – im Gegensatz zur vergangenen Saison – nur wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Dabei ist das Team des Oldenburger TB ein solides in der 1. Regionalliga Nord. Die Tigers aus Aschersleben wollen ihrerseits Revanche für die im November erlittene Heimniederlage gegen den OTB nehmen.

Tigers unterlagen mit 69:73

Mit einer Bilanz aus sieben Siegen und elf Niederlagen belegen die Niedersachsen aktuell den 7. Tabellenplatz – im Abstiegskampf zittern müssen sie folglich nicht. Das bewiesen sie bereits im Tigerkäfig, wo die Hausherren eine 69:73-Niederlage gegen den OTB verkraften mussten. Haben sie offensiv ihre Schwierigkeiten, so machen sie diese dank einer starken Bilanz im Rebounding sowie Steals wieder wett.

Dabei greifen sie mit einer Truppe an, die zum Großteil das Nachwuchsprogramm der EWE Baskets Oldenburg durchlief und sich in Folge gut kennt. Angeführt werden die Oldenburger von Routinier und Shooting Guard Andre Galler (14.4 Punkte, 4.1 Reboiunds / Partie). Aus dem Flügel erhält er zusätzliche Schützenhilfe von Forward Jan König (14.5 Punkte, 2.8 Dreier, 6.3 Rebounds / Partie), der mit 26 Zählern den Tigers in der ersten Begegnung ordentlich einschenkte.

Während immer wieder auch weitere Spieler ihr Können darlegen, dürfte vor allem der Name Bart Zents ein Ausrufezeichen erlassen. Der Forward mit Erfahrung aus der Basketball-Bundesliga mischt das Team weiter auf (9 Punkte, 5.8 Rebounds / Partie). Während es zur Hinrunde noch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Tigers-Guard Piet Niehus gab, wird er seine alte Mannschaft mit seinem Weggang vom OTB nicht mehr empfangen.

Tigers wollen besseren Job machen

Vor allem die, dank einiger Macken im Hallenboden und einem lautstarken Fan-Support im Rücken, schwer zu bespielende Halle sowie ein motivierter Oldenburger Turnerbund dürfte den Aschersleben Tigers zu schaffen machen. „Der OTB hat im Hinspiel gezeigt, wie gut sie sein können. Umso motivierter sollten wir diesen Samstag sein. Vor allem in der defensiven Rotation und in der Pick-and-Roll-Verteidigung müssen wir diesmal einen besseren Job machen!“, blickt Headcoach Alexander Helten der kommenden Aufgabe entgegen.

So sollte ebenso der Landespokal nicht nur Grund zum Feiern sein, sondern gleichsam als Mahnung gelten. Bewiesen die Tigers ihr Können doch erst wieder gen Schlussphase und hinkten zwei Viertel ihren Gegnern hinterher. Zudem stellt sich in der unfreiwilligen Spielpause eine weitere Herausforderung, wie Coach Helten aufführt: „Der Fokus diese Woche liegt darauf, nach zwei Wochen ohne Ligaspiel wieder in einen normalen Spielrhythmus zu kommen und die ganze Woche konzentriert zu arbeiten.“ So sollten die Tigers aufpassen, dass die Glückszahl der Oldenburger nicht zur Ascherslebener Unglückszahl wird.

Anpfiff zum Spiel ist am Samstag, 02.03.2024, um 17.30 Uhr, in Oldenburg.