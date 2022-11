Aschersleben kommt gut durch den ersten Wintereinbruch

Während Schnee und Glätte im Salzlandkreis am Montag für einige Unfälle gesorgt haben, ist es in Aschersleben und dem Seeland ruhig geblieben. Auf den ersten Wintereinbruch war man hier schon länger vorbereitet.

Aschersleben/Seeland/MZ - Nach knackigen Temperaturen um die sieben Grad minus und ordentlich Schneefall in der Nacht erwachte die neue Woche in einem winterlichen Weiß. Was in der Region rund um Aschersleben und im Seeland die Kinderherzen höher schlagen lässt und für zauberhafte Anblicke sorgt, bringt aber auch Probleme mit sich. Vor allem für die Autofahrer.